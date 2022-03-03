 ألمانيا توافق على تسليم شحنة صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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ألمانيا توافق على تسليم شحنة صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 3:01 م
وافقت وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية، على تسليم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا".

وذكرت القناه الأولى بالتليفزيون الألماني، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة تقارير إعلامية ألمانية أشارت إلى أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بعدما قررت الحكومة الفدرالية الألمانية يوم السبت الماضي، تسليم 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض - جو من طراز "ستينجر" من مخزونات القوات المسلحة الألمانية إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن شحنة الصواريخ الألمانية هي أسلحة سوفيتية من مخزونات الجيش الشعبي الوطني السابق (NVA) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

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