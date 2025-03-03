رئيس وزراء فرنسا ينتقد بشدة هجوم ترامب على زيلينسكي ويصفه بعرض مذهل للوحشية

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الهجوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، واصفا ذلك بأنه عرض مذهل "للوحشية" استهدف إذلال رئيس أوكرانيا ودفعه للانحناء لإرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الانتقاد الصريح بشكل غير عادي من جانب رئيس الوزراء، خلال كلمة في مناقشة برلمانية حول أوكرانيا، في اختلاف عن النبرة الأكثر دقة التي تحدث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب الاشتباك في البيت الأبيض يوم الجمعة، وبدون المجاملات الدبلوماسية التي عادة ما تميز العلاقات الفرنسية الأمريكية.

وقال بايرو: "مساء الجمعة، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض، تم عرض مشهد مذهل أمام عدسات العالم بأسره، اتسم بالوحشية، ورغبة في الإذلال، بهدف جعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ينحنى أمام التهديدات، بحيث يستسلم لمطالب معتديه".

وأضاف بايرو: "تم تلخيص كل هذا في عبارة واحدة أمام كاميرات الكوكب:" إما أن تعمل على التوصل إلى اتفاق مع بوتين أو سنتخلى عنك"، على ما يبدو في إشارة إلى تعليقات ترامب في المكتب البيضاوي. وكانت كلمات ترامب الفعلية إلى زيلينسكي هي "إما أن تبرم اتفاقا أو نوقف دعمنا"