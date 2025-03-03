شاومي تطلق هواتفها Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra عالميا

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أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هواتف "Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra"، الرائدة في الأسواق العالمية مع بعض الاختلافات عن الإصدارات الصينية، خاصة في سعة البطارية وخيارات الألوان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأصبح هاتف Xiaomi 15 Ultra متاحا عالميا ببطارية سعتها 5,410 ميلي أمبير، مقارنة بـ6,000 ميلي أمبير في النسخة الصينية، لكنه ما زال يدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge ، بقوة قدرها 90 واطا سلكيا، و80 واطا لاسلكيا.

ويتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهيكل مصنوع من الألمنيوم مع زجاج Xiaomi Shield Glass 2.0 المقاوم للصدمات.

ويحتوي هاتف Xiaomi 15 Ultra على شاشة AMOLED قياسها 6.73 إنش بدقة قدرها 3200×1440 بكسلا، تدعم معدل تحديث متغير بين هرتز واحد و 120 هرتزا، وسطوع يصل إلى 3,200 شمعة.

ويتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع مستشعر حجمه إنش واحد، وتقنية OIS للتثبيت البصري.

ويضم نظام التصوير أيضا كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب مكبرة بدقة قدرها 200 ميجابكسل للتقريب البصري حتى 4.3 مرة دون فقدان الجودة، بالإضافة إلى تقنيات تصوير متقدمة.

كما بدأت شاومي أيضا إطلاق هاتف Xiaomi 15 في الأسواق العالمية، وهو يأتي ببطارية مختلفة أيضا مقارنة بالإصدار الصيني، إذ تبلغ سعتها 5,240 ميلي أمبير بدلا من 5,400 ميلي أمبير.

ويتميز الهاتف بشاشة LTPO AMOLED قياسها 6.36 إنش بدقة قدرها 1200×2670 بكسلا، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزا، مع الزجاج المقاوم للصدمات نفسه المستخدم في Ultra، ويعتمد الهاتف أيضا على معالج Snapdragon 8 Elite مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

من ناحية الكاميرات، يأتي هاتف Xiaomi 15 بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بمستشعر Samsu.