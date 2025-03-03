دخلت النجمة إيل فانينج التاريخ فور حضورها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، حيث أصبحت أول نجمة تتألق بتصميم من إبداع المصممة سارة بورتون لدار Givenchy، بعد انضمامها للدار الفرنسية الشهيرة.

وتألقت فانينج بفستان أبيض ساحر من الدانتيل الفاخر، تميز بقصة كلاسيكية أنيقة مع تنورة واسعة انسيابية، بينما أضاف الحزام الأسود بفيونكة جانبية لمسة جذابة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات راقية وتصفيفة شعر مرفوعة زادت من أنوثتها.

وقد لاقت إطلالة إيل فانينج إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون واحدة من أكثر الإطلالات رقيا وتميزا في الحفل، خاصة مع كونها لحظة مهمة في مسيرة سارة بورتون بعد مغادرتها دار Alexander McQueen العام الماضي.

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، منذ قليل وسط أجواء مشتعلة ومنافسة شديدة، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة من كبريات دور الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.