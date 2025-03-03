كونان أوبراين يفتتح الأوسكار بمشهد طريف مستوحى من فيلم «المادة»

فاجأ مقدم حفل الأوسكار الـ 97، كونان أوبراين، الجمهور بافتتاح غير تقليدي، مستوحى من فيلم «المادة – The Substance»، وذلك بعد العرض الغنائي المبهر لكل من سينثيا إريفو وأريانا جراندي.

بدأ المشهد بعرض مقطع من الفيلم تظهر فيه النجمة ديمي مور، لكن المفاجأة جاءت عندما خرج الكوميديان أوبراين بنفسه من جسدها على الشاشة، في لقطة ساخرة ومبتكرة. ومع صعوده إلى خشبة المسرح، التفت نحو مور، التي كانت تجلس بين الحضور، وقال مازحا: "كان ذلك غريبا"، ليشعل الأجواء بروحه الفكاهية منذ اللحظات الأولى.

جاءت بداية الحفل لتؤكد أن أوبراين سيضفي نكهته الكوميدية الخاصة على الليلة المنتظرة، ممهدا لأمسية مليئة بالمفاجآت واللحظات الاستثنائية في أكبر حدث سينمائي عالمي.