أكثر من 12 ألف طالب و569 مدرسا استشهدوا خلال الحرب على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة إن ما يزيد على 12 ألفاً و467 طالباً استشهدوا، فيما أصيب 20 ألفاً و311 آخرين، فيما استشهد 91 طالباً في الضفة، وأصيب 463، واعتُقل 313.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن من الكوادر التعليمية في قطاع غزة استشهد 569 وأصيب 2703 آخرين، فيما استشهد 3 وأصيب 18 آخرين واعتقل ما يزيد على 157 في الضفة الغربية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي إن 111 مدرسة دمرت بشكل كامل، و241 أخرى تعرضت لأضرار بالغة، و85 أخرى أضرار جزئية، إلى جانب تخريب 89 مدرسة تابعة للأونروا، وتخريب 117 مدرسة في الضفة.

وأشارت الوزارة إلى تدمير 51 مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى جزئياً في غزة، فيما اقتحم الاحتلال سبع جامعات بالضفة بشكل متكرر.