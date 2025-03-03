بركات: التواجد في اتحاد الكرة أخذ من رصيدي

اعترف محمد بركات، نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق، أنه لم يفضل العمل كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أنه اكتسب العديد من الخبرات في الوقت ذاته.

محمد بركات عمل كعضو مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم، مع رئاسة جمال علام خلال الفترة من 2022-2024.

وقال محمد بركات في تصريحات خلال بودكاست «القلعة الحمراء»: «عملت مدير لمنتخب مصر عامين مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، ومشرفا على المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي المدير الفني.. واكتسبت خبرة كبيرة خلال تلك السنوات في إدارة الكرة وليس إدارة الاتحاد».

وأضاف: «تواجدي كعضو لاتحاد الكرة أخذ من رصيدي، دائما ما كنت أتعرض للهجوم، ولو عاد بي الزمن لدخول اتحاد الكرة لرفضت.. لم أكن سعيدا أثناء عملي في اتحاد الكرة كعضو، وأفضل العمل في الإعلام سواء تقديم برامج أو محلل».

كما تطرق محمد بركات للحديث عن أفضل هدف في مسيرته مع الأهلي، حيث: «الهدف الثالث في مرمى النجم الساحلي 3-0 في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، سجلت الهدف وكنت أرغب في العودة سريعا للمنزل لأرى الهدف».

وأتم: «كذلك الهدف الثاني، في مرمى الزمالك في المباراة التي انتهت 3-3 وسجلت هدف التعادل في اللحظات الأخيرة».