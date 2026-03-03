رئيس مجلس النواب الإيطالي يعرب عن تضامن بلاده مع قطر

أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالي لورنزو فونتانا عن تضامن بلاده مع دولة قطر وشعبها جراء ما تتعرض له من هجمات إيرانية مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في رسالة تلقاها رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم.

وقال الغانم: "في هذه الساعات العصيبة وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، نعبر بشكل صادق لا لبس فيه عن تعاطف إيطاليا مع دولة قطر الصديقة ونؤكد، إيماننا الراسخ بأن الحوار واحترام القانون الدولي وتضافر الجهود، تظل المحاور الأساسية التي يجب أن ينتهجها المجتمع الدولي في مساعيه الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وثمن رئيس مجلس النواب الإيطالي عمق التعاون الناجح بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، مشددا على أن هذا هو ما لمسه خلال زيارته الأخيرة للدوحة، حيث أجرى لقاءات مثمرة تؤكد مشاعر الصداقة القوية والفياضة التي يكنها البلدان تجاه كل منهما.

وأشاد في سياق ذي صلة بالديناميكية والفاعلية التي تتسم بها قطر ومؤسساتها المختلفة "الأمر الذي يحتم أكثر من أي وقت مضى التعبير عن تعاطفنا العميق معكم".