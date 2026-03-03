محافظ الغربية يترأس لجنة البت الأولى لطلبات التقنين المقدمة

ترأس اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماع لجنة البت الأولى لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات المنظمة لأعمال لجان البت والتسعير والمعاينة، بما يضمن سرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد المحافظ، على أهمية الانتهاء من الملفات المستوفاة في أسرع وقت، والرد علي المواطنين وتسليمهم العقود مع مراعاة الدقة في إجراءات المعاينة والتسعير، بما يحفظ حق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وجّه المحافظ، بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز داخل اللجان، وعدم السماح بوجود أي معوقات ترجئ البت في الطلبات، مؤكدا استمرار انعقاد لجان البت بصورة منتظمة؛ لضمان تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.