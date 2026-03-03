تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحسنا نسبيا وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا باردة ليلًا، وفرص سقوط أمطار خفيفة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1 و 1.75 متر، ويُوصف بأنه خفيف ومعتدل، وتهب الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية، تنشط أحيانًا بسرعة تقدر بنحو 45 كيلومترًا في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت في بيانها الرسمي اليوم، من المتوقع تحسن نسبى على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء إلى دافىء نهاراً، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.