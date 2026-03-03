نظَّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بكليتي الثروة السمكية وعلوم المصايد، والحاسبات والمعلومات، تحت عنوان "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة"، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ تنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وفي ضوء خطة القطاع للعام الجامعي 2025/2026.

وأُقيمت الندوة برعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وحاضر فيها الدكتور سلام العربي، مدير وحدة مكافحة المخدرات بكفر الشيخ، وسط حضور طلابي كثيف وتفاعل ملحوظ.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ برامج توعوية تسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مشيرًا إلى أن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة.

وأضاف أن الإدمان لا يهدد صحة الفرد فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي ليطال الأسرة والمجتمع، ويؤثر على معدلات الإنتاج والتنمية، ما يستدعي تكثيف حملات التوعية والتثقيف داخل الحرم الجامعي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص على تنظيم فعاليات تثقيفية مستمرة تستهدف بناء وعي حقيقي لدى الطلاب، وتعزيز دورهم الإيجابي في التصدي لهذه الظاهرة، مشيدة بالتعاون المثمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في دعم جهود الجامعة لنشر ثقافة الوقاية والعلاج.

وتضمنت الندوة عرضًا شاملًا لعدد من المحاور المهمة، من بينها التعريف بالمواد المخدرة وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، وانعكاساتها على الفرد والأسرة، وأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وسبل التعامل العلمي مع المدمنين، بجانب استعراض جهود الدولة في مكافحة التعاطي وتوفير خدمات العلاج المجاني والسرّي من خلال الخط الساخن (16023)، الذي يقدمه الصندوق لدعم الراغبين في العلاج وإعادة التأهيل.

وتأتي هذه الندوة في سياق حرص جامعة كفر الشيخ على الإسهام الفاعل في بناء جيل واعٍ ومدرك لمخاطر الإدمان، وقادر على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع ودعم مسيرة التنمية.