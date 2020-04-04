 غلق مستشفى فاطمة الزهراء بالإسكندرية بعد ظهور حالتين إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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غلق مستشفى فاطمة الزهراء بالإسكندرية بعد ظهور حالتين إصابة بكورونا

هدى الساعاتي
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 11:59 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 11:59 م

قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم غلق مستشفى فاطمة الزهراء عقب ظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تم فرض الحجر الصحي لجميع المخالطين بالمستشفى حتى إثبات سلبية نتائج تحاليلهم.

وجرى أمس الخميس، إغلاق مستشفى طوسون ومعامل مبرة العصافرة في محافظة الإسكندرية بعد إصابة ممرضة بفيروس كورونا.

قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالإسكندرية، أمس الخميس، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه سيتم تحويل مستشفى طوسون إلى حجر صحي، مشيرًا إلى غلق معامل مبرة العصافرة بعد ثبوت إيجابية تحاليل "ا.ع." فني تحاليل طبية، ودخل جميع المخالطين إلى حجر صحي لمدة 14 يومًا.

ولفت المصدر إلى أن المستشفى التابعة للمعامل لم يتم غلقها حتى الآن.

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