أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي أنه لم يقرر الرحيل عن الأحمر بنهاية الموسم الجاري لبحثه عن الأمور المادية، مُشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا كبيرًا من الزمالك قبل موسمين.

وقال فتحي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم :"لو أبحث عن المادة فقد تلقيت عرض من نادي الزمالك أكبر مادياً قبل عامين، وتلقيت العام الماضي عرض من بيراميدز أكبر قيمة مادياً من عرض النادي الأهلي ولكن حبا لجماهير الأهلي واحتراماً لهم رفضت العرض وحتى لا أكون سبباً في مشاكل مستقبلية بين جماهير الناديين".

وأضاف :"أبحث عن ثلاثة سنوات كرة داخل الملعب فقط من أجل الوصول إلى كأس العالم، جمهور مصر والنادي الأهلي هم من صنعوا أحمد فتحي، ولا يوجد أي مشكلة مع الجماهير طوال مسيرتي وحرصاً على هذه العلاقة الجيدة بحثت عن المكان الذي سأكون متواجد فيه بالملعب".

حفاظاً على جمهور الأهلي وعلاقتي وحبي له رفضت الكثير من العروض الفترة الماضية، وأملك عرض من الإمارات إذا كنت أفكر في المادة ولكن كرة القدم والحلم الذي أسعى إليه لن يتحقق إلا بالتواجد في الملعب".

وتابع :"أشكر الجمهور المتفهم وضعي وكافة الرسائل من اللاعبين زملائي التي شجعتني هذه الفترة وهم من يعلموا جيدًا ما هو سبب رحيل فتحي الحقيقي عن الأهلي".

وأكمل :"السبب الحقيقي لمغادرتي للأهلي ؟ نسبة تجديدي للعقد مع النادي كانت محسومه بنسبة 99% ولكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كنت دائماً ما أجتمع مع مدرب الفريق فايلر، بحثاً عن سبب عدم المشاركة".

وأتم فتحي قائلًا :"فايلر كان يرد علي بأنني لا استطيع المشاركة في المباريات بشكل كامل (90 دقيقة) وهو ما جعلني أغير من تفكيري للبحث عن مكان يتواجد من خلاله بكافة المباريات".