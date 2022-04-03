صراعات رجال الأعمال وهروب من السجن أبرز أحداث الحلقة الاولى من «رانيا وسكينة»

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "رانيا وسكينة"، بقيام الفنانة روبي التي تقدم دور "سكينة" التي تخطط للزواج من الفنان أحمد خالد صالح، الذي يقدم دور "ريجا"، لكنها تتفاجأ بقيامه بالتخطيط لتهريب ماس من الميناء، ويطلب منها المساعدة ويضغط عليها من أجل الموافقة.

ويقوم "ريجا" بخداع "سكينة" ويخونها مع صديقتها، ويخبرها أنه ينتظر نجاح عملية التهريب مع "سكينة" ويتركها، وتنجح العملية ويهرب "ريجا" و"سكينة" بالماس، لكن يتعرضوا لحادث سير.

على الجانب الأخر تعيش الفنانة مي عمر التي تقوم بدور "رانيا" حالة من الثراء، وتقوم بتنظيم حفلة لأصدقائها، وتجد نظرات الحقد في عيون اخوتها بسبب الميراث، وتفكر في توزيعه عليهم لكن يتم القبض عليها في تهمة قتل، لكنها تنجح في الهروب من السجن في سيارة إسعاف.

وتجد "رانيا" أثناء هروبها حادث "سكينة" ويتم نقلها للسيارة، وتنتهي الحلقة.