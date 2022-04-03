التعليم تبدأ رحلة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

مصدر: استبعاد أى لجنة شهدت أعمال شغب أو غش فى وقت سابق.. والكنترولات تراجع حاليا استمارات الطلاب



واصلت وزارة التربية والتعليم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها 11 يونيو المقبل، طبقا للخريطة للزمنية للعام الدراسى الحالى، وتعمل الوزارة حاليا على اختيار اللجان التى سيتم عقد الامتحانات بها على مستوى الجمهورية.

وأرسلت الوزارة خطابا رسميا للمديريات التعليمية، بتسليم صورة من إخطار الإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة لعقد الامتحانات، بالإضافة إلى صورة من إخطار الأمن باللجان المحددة كمقار للجان السير ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وخطاب هيئة الأبنية التعليمية الذى يفيد بعدم إدراج اللجان المختارة ضمن خطة الهيئة فى أعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان وقبلها بفتره كافية.

وقال مصدر بالوزارة، إن عملية اختيار اللجان الأساسية والفرعية تتم حاليا مع استبعاد أى لجنة تكون قد شهدت أعمال شغب أو غشا فى وقت سابق، موضحا أنه سيتم تقليل عدد الطلاب فى اللجان مثل العامين الماضيين، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحانات.

وأضاف لـ«الشروق»، أن كنترولات الثانوية العامة تراجع حاليا استمارات الطلاب لدخول الامتحانات ليتم إعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وأرقام الجلوس ومقار اللجان التى سيؤدى فيها الطلاب الامتحانات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إعلان أرقام الجلوس فى شهر مايو المقبل على موقع الوزارة الرسمى وبالمدارس، مبينًا أن آخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل 7 أبريل الجارى.

وأرسلت الإدارة العامة للامتحانات خطابا للمديريات التعليمية بالاستعداد لتجهيز استراحات المشاركين فى الامتحانات، وإرسال بيان بأسماء مشرفى الاستراحات بالمديريات والإدارات التعليمية، والأماكن المخصصة للاستراحات.

وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إن امتحانات الثانوية العامة ستقيس الفهم ونواتج التعلم، والامتحانات سوف تعقد وفق نظام التقييم الجديد، وعلى الطلاب التحضير الجيد للامتحانات دون الاهتمام بطريقة عقد الاختبارات سواء إلكترونى أو ورقى، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للاعلان عن كافة تفاصيل الامتحانات.

وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية، أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة يتم حاليا بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، وأن القرار الخاص بالامتحانات غير مرتبط بالوزارة فقط، نظرا لحساسية المرحلة والتنسيق الخاص بها، لافتا إلى أن الوزارة تعرض الشكل العام للامتحانات، ويكون الإعلان النهائى بصورة مشتركة مع مؤسسات الدولة.

وبيّنت الوزارة فئات الطلاب المسموح لها دخول الامتحانات؛ حيث يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.

من ناحية أخرى واصل طلاب الصف الرابع الابتدائى، أمس، أداء امتحانات الشهرية المدمجة لشهرى فبراير ومارس، لليوم الثانى، حيث أدى الطلاب امتحان العلوم والمهارات المهنية، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر محمد السيد، عدم رصد أى شكاوى أو مخالفات خلال اليومين الماضيين، مبينًا أن الاختبارات تعتمد فى الأساس على قياس مهارات الفهم، وليس الحفظ أو التلقين، ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة، وهو ما يبين نقاط الضعف والقوة لديهم.

وأشار لـ«الشروق»، إلى تشديد المدارس على التزام أفراد العملية التعليمية بداخلها على الالتزام بالإجراءات المقررة لمكافحة فيروس كورونا، بجانب تطهير الفصول الدراسية قبل وبعد الامتحانات.