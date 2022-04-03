رئيس بيرو يعتذر للشعب في سادس أيام الاحتجاجات

اعتذر رئيس بيرو بيدرو كاستيو للشعب فيما اشتدت الاحتجاجات التي يقودها المزارعون وسائقو الشاحنات في وسط بيرو في يومها السادس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال كاستيو في تصريحات متلفزة إن بعض تصريحاته تمت إساءة فهمها وطلب الصفح.

وأغضب كاستيو المحتجين عندما قال إن بعض القادة تلقوا أموالا لينظموا مظاهرات. وأوصى الكاردينال الكاثوليكي بيدرو باريتو الرئيس كاستيو أن يطلب الصفح لوقف العنف.

وكان رئيس بيرو بيدرو كاستيو قد نجا من تصويت في البرلمان لعزله مساء يوم الثامن والعشرين من آذار / مارس الماضى ، حيث لم يتمكن نواب المعارضة من جمع أصوات كافية.

ولم يتمكن البرلمان من حشد 87 صوتا من إجمالي 130 صوتا، وهو ما يلزم لعزل الرئيس، حيث لم يوافق على الإجراء سوى 55 عضوا، مقابل رفض 54 ، وامتناع 19 عن التصويت.