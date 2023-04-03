الحكومة الألمانية أعلنت عن تسهيلات جديدة لاستقبال العمالة المهرة



هل تبحث عن السفر إلى ألمانيا؟، هل أنت عامل متخصص في مجال العلوم الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، العلوم الطبيعية أو التكنولوجيا وتبحث عن عمل؟ أم تود ربما الالتحاق بالدراسة في الجامعة أو بتدريب مهني؟

تستعرض الشروق، الفرص المتوفرة في العمل والحياة في ألمانيا والتي أعلنت عنها الحكومة الألمانية مؤخرا.



الفحص السريع

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قائمة الوظائف

هناك الآلاف من عروض العمل المثيرة للاهتمام في ألمانيا. وأطلقت الحكومة الألمانية موقع "Make it in Germany“ يحتوي تبادل الوظائف الجاهزة لك.

من خلال وظيفة البحث، يمكنك البحث عن وظائف في مجال عملك باللغة الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية أو الفرنسية.

ابحث عن الوظيفة التي تطابق مؤهلاتك عبر هذا الرابط..







كل ما تريده معرفته عن الحصول على تأشيرة للعمل

يتم التمييز بين الوظائف التي تتطلب أيدي عاملة ماهرة متخصصة وغيرها من الوظائف الأخرى. قبل الالتحاق بأي عمل يلزمكم الحصول على تصريح بالإقامة يسمح لكم بمزاولة هذا العمل.

يتعين عليكم قبل السفر إلى ألمانيا تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر لدى البعثة الدبلوماسية الألمانية (السفارة أو القنصلية العامة) المختصة بمحل إقامتكم.

لمزيد من التفاصيل والإجابة على أسئلتك، اضغط عبر هذا الرابط.





كما يمكنك الاتصال عبر الخط الساخن التابع للحكومة الألمانية للاستفسار باللغة الألمانية أو الإنجليزية حول المسائل المتعلقة بالبحث عن عمل، الوظائف، الحياة المهنية، الاعتراف بالشهادات المهنية، السفر إلى ألمانيا والإقامة فيها وكذلك حول تعلم اللغة الألمانية.

https://www.make-it-in-germany.com/en/service/contact-us/hotline



وتفتقر ألمانيا إلى العمالة الماهرة مثل طواقم التمريض والرعاية الصحية، وخبراء تكنولوجيا المعلومات وليس وكذلك الحرفيين. ووفقا لوكالة العمل الاتحادية، يتعين استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة.

أحدث قانون للهجرة في أوروبا

لهذا، أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء الماضي، "أحدث قانون للهجرة في أوروبا" لتسهيل هجرة العمالة المهرة وجعل الشروط أكثر مرونة.

وسيعرض مشروع القانون في وقت لاحق على البرلمان لمناقشته وإقراره، حيث يضم تسهيلات جديدة لقانون صدر قبل ثلاث سنوات عن الائتلاف الحكومي السابق، الذي كان مكوناً من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يهدف مشروع قانون وزارة الداخلية الألمانية إلى إتاحة فرص جديدة للمتخصصين والعاملين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من حيث المبدأ، ستكون هناك ثلاث طرق للقدوم إلى ألمانيا كعامل ماهر في المستقبل: من خلال التأهيل والاعتراف بالمؤهلات وهو شيء متاح حتى اليوم، ومن خلال الخبرة المهنية، ومن خلال توفر الإمكانية والفرص للحصول على عمل، ولكن دون شرط وجود عقد عمل عند السفر.

بالإضافة إلى ما سبق، سيتم إدخال ما يسمى ببطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، الذي سيسمح للعمال المهرة بالقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل لمدة عام، بشرط حيازة شهادة مهنية أو جامعية من دولة أخرى.

يمكن أن تشمل شروط الحصول على بطاقة الفرصة المهارات اللغوية في اللغة الألمانية و/أو الإنكليزية، والعمر، والخبرة المهنية، وإمكانيات الزوجة وشريكة الحياة التي سترافق المتقدم إلى ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمن لديهم بطاقة الفرصة هذه بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع إلى جانب البحث عن عمل، كما يُسمح أيضاً بالتوظيف تحت الاختبار.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع القانون، يوم الأربعاء الماضي، "إننا نجعل ألمانيا أكثر جاذبية للعقول اللامعة في العالم. وسنعمل بنشاط على الترويج لألمانيا كدولة هجرة"، حسبما نقلت دويتشه فيله.