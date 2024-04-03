الرئيس الإيراني يهدد مجددا بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم دمشق

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجددا بالانتقام من الغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء إن الهجوم "لن يمر دون رد"، وبالطبع سيتم الثأر والانتقام، مضيفا أن الهجوم أظهر أن إسرائيل لن تتورع عن ارتكاب أي جريمة.

وكان رئيسي قد هدد أمس الثلاثاء بالرد على ما أطلق عليه "جريمة إرهابية".

كما هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بالانتقام.

وقُتل قائدان، كل منهما برتبة بريجادير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، في غارة جوية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إلى مقتل ستة مواطنين سوريين أيضا.

ويعتبر الحرس الثوري الإيراني، هو قوة النخبة العسكرية الإيرانية كما يعد أقوى من القوات المسلحة التقليدية.

وحملت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل عدوها اللدود المسئولية عن الهجوم. ولم تعلق إسرائيل على الحادث.