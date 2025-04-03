أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية تعلن انطلاق الأنشطة والفاعليات المختلفة

• عايدة محيي الدين: سندشن جسرا للتواصل مع مختلف النقابات للمساهمة بحلول حقيقية تستند لواقعية الطرح وصدق الوعود

استعرضت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، خطتها التنظيمية وأعمال الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وناقشت فى اجتماعها استراتيجية العمل لأعضائها وانطلاق الأنشطة والفاعليات المختلفة.

‎وأكد الحضور سعى الحزب، للقيام بمسئولياته تجاه الوطن،، وإيمانا بأن مصر تستحق الأفضل، وبأن تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح، في خضم واقع سياسي بات في حاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع

ومن جانبها كشفت عايدة محي الدين أمين عام الأمانة، السعى إلى تدشين جسرا للتواصل مع مختلف النقابات المهنية في مصر، والتي يصل تعدادها إلى حوالي 31 نقابة مهنية، بالإضافة إلى بعض الاتحادات المهنية الأخرى، مثل اتحاد نقابات المهن الطبية، واتحاد نقابات المهن الفنية، وذلك بخلاف النقابات العمالية البالغ عددها 29 نقابة عامة التي يشرف عليها وزير القوى العاملة، والتي تضم تحت عباءتها حوالي 2 مليون عضو نقابي بمختلف النقابات المهنية.

‎وأكدت عايدة محي الدين أن حزب الجبهة الوطنية، لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقى بها من أجل مصلحة الوطن، وإننا على أتم استعداد للعمل مع كافة النقابات المهنية والتيارات السياسية والفكرية الوطنية، واقتحام المشاكل والأزمات التى قد ينصرف عنها الكثيرون، والبحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح وصدق الوعود مسترشدين بكل ومختلف الأراء، وذلك للمساهمة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

‎واضافت أمين عام أمانة النقابات المهنية سنبدأ فى التواصل مع أعضاء كافة النقابات المهنية بمختلف محافظات الجمهورية، للاستماع إليهم والعمل على تذليل وحل المشكلات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري وخدمة طوائف المجتمع بشكل مختلف ومنظم.

‎وأكدت أمين النقابات بالحزب أن النقابات المهنية هى بيت الخبرة الفنية للوطن في المقام الأول، و لها دورها المشهود للمساهمة بفاعلية في بناء الوطن بما تقدمه من خبرات متراكمة لأعضائها في مختلف المجالات الفنية والمهنية.