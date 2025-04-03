الحكومة البلغارية تنجو من تصويت بحجب الثقة

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نجت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، من تصويت برلماني بحجب الثقة اقترحه حزب سياسي موالي لروسيا، بشأن ما وصفه بفشل في السياسة الخارجية للبلاد.

وانتقد الاقتراح، المقدم من حزب فازراجداني، المدعوم من مجموعتين قوميتين صغيرتين، موقف الحكومة الموالي للغرب ودعمها لأوكرانيا والعقوبات الجارية على موسكو.

وباء الاقتراح بالفشل حيث رفضه 150 عضوا مقابل موافقة 50 عضوا في البرلمان المؤلف من 240 مقعدا.

ويرأس حزب جيرب يمين الوسط الحكومة الائتلافية.

وأدان حزب جيرب، اقتراح حجب الثقة باعتباره محاولة لعرقلة رغبة بلغاريا في تبني عملة اليورو في مطلع عام 2026؛ مما سيعزز اندماجها الأوروبي.