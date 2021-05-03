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روسيا: مستعدون للحوار مع أمريكا بشأن الحد من التسلح

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:41 ص

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة لحوار موضوعي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الحد من التسلح، فيما إذا كان الجانب الأمريكي مستعدا أيضا.

 

وقالت زاخاروفا -حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية- "لسنا على دراية حتى الآن بطريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مسألة الحد من التسلح بكافة جوانبها"، موضحة أن موسكو لن تقبل بأي شيء يتنافى مع مصالحها.

 

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت، يوم 15 أبريل الماضي، عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 فردًا وجمعية، كما أعلنت أنها بصدد طرد 10 موظفين من البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد، وبالمقابل أعلنت روسيا اتخاذ إجراءات مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

 


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