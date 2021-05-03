عضو بمجلس السيادة السوداني يدعو إلى التعاون لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، مكونات وشرائح ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، إلى التنسيق والتعاون من أجل تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان على أرض الواقع.

وطالب عقار، لدى لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الاثنين، وفد "تجمع القوى المدنية" بولاية النيل الأزرق، برئاسة عبدالباقي أرباب خميس، أبناء الولاية بتعزيز النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وتوحيد الكلمة بين كافة المكونات الاجتماعية بالولاية في ظل أجواء السلام التي تعيشها ولاية النيل الأزرق.

من جانبه، قال أرباب خميس، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن عضو مجلس السيادة أطلع وفد "تجمع القوى المدنية" على السمات والملامح العامة لاتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي خاطبت جذور الأزمة السودانية خاصة في ولاية النيل الأزرق.

وأكد رئيس "تجمع القوى المدنية" التزام وحرص التجمع على تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، والعمل على تشكيل السودان الجديد الذي تسوده قيم الإنسانية والحرية والديمقراطية.