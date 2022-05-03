عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد لقطات لـ«توك توك» حوله سائق هندي إلى حديقة متنقلة بسبب موجة الحر الشديدة.

وأظهر الفيديو «توك توك» يمكن تمييزها من بين مئات المركبات، فهو يحمل نباتات متنقلة على سطحه، ويجول به سائقه أرجاء العاصمة الهندية نيودلهي.

وابتكر السائق الهندي هذه الطريقة للتأقلم مع الطقس الحار، فوضع نباتات على سطح المركبة التي يستعملها أجرة لنقل الزبائن،غلى أساس أن النباتات تساعد في الحفاظ على برودة الجو وتلطيف الهواء حتى مع درجات الحرارة المرتفعة.

وضربت الهند موجة حرارة شديدة، فوصلت درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 45 درجة مئوية لتقترب لأعلى مستوياتها منذ 122 عامًا

