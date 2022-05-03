روسيا تتهم حكومة إسرائيل بـ«دعم نظام النازيين الجدد» في أوكرانيا

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بـ"دعم نظام النازيين الجدد في كييف"، على خلفية غضب تل أبيب من تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث فيها عن أصل يهودي للزعيم النازي أدولف هتلر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أولينا اهتماما للتصريحات المنافية للتاريخ لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التي تفسر إلى حد كبير قرار الحكومة الحالية دعم نظام النازيين الجدد في كييف".

وأضاف البيان أن "التاريخ شهد للأسف أمثلة مفجعة على التعاون بين اليهود والنازيين".

وكان لافروف قد صرح بأن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرد على هذه الحجة بالقول كيف يمكن للنازية أن تكون موجودة (في أوكرانيا) إذا كان هو نفسه يهوديا. يمكن أن أكون مخطئا لكن هتلر نفسه كان دم يهودي يسري في عروقه".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الاثنين، إن "تصريحات الوزير لافروف فاضحة ولا تغتفر وخطأ تاريخي مروع" وأعلن أنه استدعى السفير الروسي لدى الدولة العبرية للحصول على "توضيحات".

من جهته، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت استخدام محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية "أداة سياسية". وقال في بيان نشره مكتبه "لا حرب في عصرنا تشبه الهولوكوست أو تُمكن مقارنتها بالهولوكوست".

وأضاف بينيت أن "استخدام إبادة اليهود كأداة سياسية يجب أن يتوقف فورا".

وقالت موسكو مرارا إنها تريد "نزع السلاح" و"إزالة النازية" من أوكرانيا مبررة بذلك غزوها الذي بدأ في 24 فبراير.

وكررت الخارجية الروسية، الثلاثاء، هذه الحجج. وقالت إن "الأصل اليهودي للرئيس زيلينسكي لا يضمن حماية من تفشي النازية الجديدة في البلاد".

وأضافت أن "أوكرانيا، بالمناسبة، ليست الوحيدة في هذه الحالة"، مشيرة إلى أن رئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس "له أيضا جذور يهودية وهو يغطي أيضا إعادة تأهيل الجناح العسكري للحزب النازي (فافين إس إس) في بلاده".

وتتهم موسكو إسرائيل أيضا "بتجاهل وباء التدمير وتدنيس معالم أثرية للصالحين الحقيقيين في العالم: جنود الجيش الأحمر الذين أوقفوا المحرقة وأنقذوا العالم اليهودي".