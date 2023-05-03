قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن مصر تعاني غياب الحياة السياسية؛ نتيجة ما أسماه «ترسانة القوانين» المقيدة لحريات الأحزاب في المشاركة والعمل والسياسي، موضحا أن دعوة الرئيس للحوار الوطني؛ استهدفت إجراء إصلاح سياسي بهذا الصدد.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن تحقيق الرؤى الاقتصادية البديلة؛ يتطلب منح الأحزاب والقوى السياسية المعارضة؛ مساحة لحرية الرأي والتعبير لإقناع المواطن بالانضمام إلى العمل الحزبي، وتجنب تقييد حرية الأحزاب في فتح مقار وإقامة مؤتمرات حزبية، إلى جانب ضمان العدالة بين الأحزاب المتنافسة بعدم الانحياز لطرف حزبي ضد آخر.

وأوضح أن الهدف من مشاركة الحزب المصري الديمقراطي في جلسات الحوار الوطني؛ هو تأطير البناء للمجال السياسي نحو صياغة حلول لهذه المشاكل، مشيرا إلى طرح الحركة الوطنية المعارضة رأيها في التسعة عشر لجنة من خلال تقديم تقديم ملف اقتصادي شامل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأكد أن حل المشكلات الاقتصادية يبدأ من الحل السياسي، مؤكدا أن الغرض من مشاركة الحركة المدنية -التي تعد طرفًا رئيسيًا للمعارضة الوطنية- ليس بالضرورة بحث الوصول لأسلوب لإدارة شؤون البلاد، ولكن بهدف الاتفاق على إدارة الحياة السياسية؛ لضمان الاحتكام إلى آليات معينة عند الاختلاف والاحتكام عبر هذه الآليات لصندوق الانتخابات.