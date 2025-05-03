فوز محمد سعد عبدالحفيظ في انتخابات نقابة الصحفيين

فاز الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج الرسمية لأعضاء المجلس، عقب انتهاء عمليات الفرز.

وإلى جانب عبدالحفيظ، فاز في الانتخابات كل من حسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، ومحمد شبانة، محمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف، حسبما أسفرت عملية الفرز.

ونافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة 43 مرشحًا تسابقوا على ستة مقاعد.

وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

جاء ذلك بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، في حين حصل أقرب منافسيه عبد المحسن سلامة النقيب الأسبق على 2562 صوتًا.