﻿3 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال عدة مناطق في مدينتي غزة، وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.

وشنت طائرة مسيرة أخرى غارة على محيط مدرسة الأرقم بمنطقة الشعف في حي التفاح.

وأشار مراسل «وفا»، إلى أن عددا من الإصابات وصلت لمستشفى العودة جراء إطلاق قنبلة من طائرة مسيرة نوع «كواد كابتر» قرب مدينة الأسرى على شارع الرشيد شمال النصيرات.

وجنوبا، أصيب مواطنون في قصف استهدف مخيم الرحمة قرب المسلخ التركي جنوب غرب خان يونس، كما استشهد المواطن عواد ضيف الله عواد إثر قصف الاحتلال قيزان أبو رشوان جنوبا.

وأوضحت مصادر طبية، أن الشاب عبد الرؤوف طلعت الدرة استشهد متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف قرب مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كذلك استشهاد المواطنة سماح محمد مسلم سحلول في مستشفى ناصر متأثرة بإصابتها في استهداف قبل أيام في خان يونس.



