مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية يحذر من توقف الخدمات الطبية دون تدخل عاجل

حذر رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني في مدينة رفح الفلسطينية د. صهيب الهمص، من النقص الحاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى، والكثير من المستلزمات الطبية الحيوية، في ظل استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين.

وذكر في تصريحات، نقلتها الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «القطاع يعاني من نقص حاد في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، والتي يُعد جزء كبير منها من الأدوية المنقذة للحياة، الأمر الذي يُهدد حياة الغالبية العظمى من المرضى بشكل مباشر».

وقال إن «القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، إذ أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفر حالياً لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد فقط».

وحذر من أن «الخدمات الطبية سيتوقف معظمها، في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل وفوري».

وأضاف: «أمام هذا الواقع الخطير، نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية أمام مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية، ونُوجه نداءً عاجلاً لكل الجهات ذات العلاقة للتحرك الفوري من أجل إدخال المساعدات الدوائية والإنسانية إلى القطاع، وفتح المعابر بشكل عاجل لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم دون علاج».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.