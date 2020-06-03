 فيديو.. نقيب المهن التمثيلية عن حالة رجاء الجداوي الصحية: يوم فوق ويوم تحت - بوابة الشروق
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فيديو.. نقيب المهن التمثيلية عن حالة رجاء الجداوي الصحية: يوم فوق ويوم تحت

الفنانة رجاء الجداوي تتلقى العلاج في مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا
الفنانة رجاء الجداوي تتلقى العلاج في مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا
أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:12 ص

علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، المُصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «حالتها مستقرة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الفنانة رجاء الجداوي تمكث في المستشفى حاليًا، معقبًا: «يوم فوق ويوم تحت، لكن الحالة مستقرة وليست خطرة».

وطمأن نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنانة بأن حالتها جيدة وتتماثل للشفاء، معربًا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل.

ونُقلت الفنانة رجاء الجداوي إلى المستشفى، منذ حوالي أسبوع، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

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