حزب الله: إسرائيل تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"​ اللبناني، نعيم قاسم​، إن "إسرائيل تعلم أن الحزب يزداد قوة يوما بعد يوم".

وفي حفل خطابي بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني، قال قاسم: "الآن، نحن في وضع متناه بالقوة، ونردع إسرائيل، وهي تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم، من أجل أن نرفع راية التحرير في لبنان والمنطقة".

وحول الحرب الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أشار إلى أن "تلك الحرب أثبتت أن فلسطين واحدة ولا يمكن أخذ أي جزء منها لإسرائيل أو غيرها".

وتابع: "في لبنان، فقد انطلقت مقاومة حزب الله، ومن يذكر عام 1982 يعرف أن العدد القليل لأفراد حزب الله لا يحررون بلدة وليس ​الجنوب​، لكننا أكملنا وانتصرنا على إسرائيل بتحرير عام 2000، ومن ثم في ​حرب يوليو 2006​".