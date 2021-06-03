قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل مع أي حكومة تتولى السلطة في إسرائيل في أعقاب أنباء توصل ائتلاف من أحزاب المعارضة في البلاد إلى اتفاق يمكن أن ينهي ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء.



وقال بلينكن، في مقابلة مع مذيع CNN Espanolخوان كارلوس لوبيز في كوستاريكا: "سيتخذ الإسرائيليون قراراتهم بأنفسهم بشأن حكومتهم، مثل أي ديمقراطية، وسنعمل مع أي حكومة إسرائيلية للمضي قدمًا كما فعلنا في الماضي".



وأضاف أن "الرئيس بايدن عمل مع كل حكومة إسرائيلية من جميع الأطراف منذ عهد رئيسة الوزراء جولدا مئير في أوائل السبعينيات. لذلك، في الديمقراطيات، الحكومات تتغير. سنعمل مع أي حكومة تظهر سواء كان رئيس الوزراء نتنياهو أو أي شخص آخر".

وأخطر يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف ليل الأربعاء.

على الرغم من أن لابيد يحمل تفويضًا لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاقية، إلا أن نفتالي بينيت - زعيم حزب يميني صغير وصانع الملوك في محادثات الائتلاف - من المقرر أن يصبح رئيسًا للوزراء في أول عامين من أربع سنوات. وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية إلى أن يتبادل الرجلان الأدوار في منتصف المدة.

والتقى بلينكن مع نتنياهو ولابيد أثناء وجوده في القدس الأسبوع الماضي.