قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن غزة محاصرة منذ أكثر من 15 عامًا، والسفر منها لا يتم إلا من خلال معبر رفح، مشيرًا إلى عدم صلاحية 97% من المياه بغزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن البطالة بين الشباب تصل إلى نحو 80% بين الشباب، و90% بين النساء، متابعًا: «عزة مكان محاصر ومدمر تعرض لـ 4 حروب خلال 10 سنوات تقريبًا وهو مالم يحدث في أي مكان في العالم».

وأشار إلى استهداف العدوان الأخير على غزة للبنى التحتية كالشوارع وخطوط الاتصالات والكهرباء التي لا تصل إلا 4 ساعات يوميًا، بجانب انهيار القطاع الصحي، موضحًا أنه تم تدمير آلاف البيوت خلال تلك الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح أن البنى التحتية بحاجة إلى جهد كبير لإعادة تعميرها، ذاكرًا انه سيتم استقبال 35 معدة ضخمة من جرارات وجرافات لإزالة آثار العدوان والدمار.

