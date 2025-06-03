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أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق الخدمية، مع تكثيف الجهود الميدانية، لضمان انتظام العمل وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشددت المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو طوارئ، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا السياق، تواصل المحافظة والوحدات المحلية تنفيذ خطة شاملة لتأمين الخدمات الأساسية، وضمان استقبال المواطنين للعيد في أجواء آمنة ومنظمة. ومن أبرز الإجراءات المُتخذة:

- انعقاد غرف العمليات على مدار الساعة في الوحدات المحلية والمرافق الحيوية (الصحة – التموين – الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الحماية المدنية)، لمتابعة الموقف أولاً بأول.

- رفع درجة الاستعداد في الوحدات الصحية والمستشفيات، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقم الطوارئ.

- تكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة بشكل دوري، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والأسواق.

- تنفيذ حملات تفتيش موسعة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والسلع الغذائية، بالتعاون مع الطب البيطري والتموين، لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

- مراجعة تراخيص المعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير فرق إنقاذ على الشواطئ، مع جاهزية مواقف السيارات ووسائل النقل العامة.

- تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، ومراجعة شون ومخازن مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة بها.

- متابعة انتظام عمل المخابز ومحطات الوقود، وضمان توافر أسطوانات الغاز المنزلي.

وأكدت محافظة البحيرة أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة، لتأمين احتياجات المواطنين وتوفير بيئة آمنة خلال عطلة العيد، في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات في المناسبات الرسمية والدينية.