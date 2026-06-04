جامعة طنطا تسجل إنجازا علميا جديدا بالمشاركة في بحث دولي لإعادة صياغة مفاهيم تطور ملكات النحل

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق إنجاز علمي جديد يعزز مكانة البحث العلمي المصري دوليًا، إذ شارك الدكتور يحيى أحمد شعبان النجار، أستاذ بيولوجيا النحل بكلية العلوم، في فريق بحثي دولي ضم علماء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا، للتوصل إلى اكتشاف رائد نُشر في مجلة"Nature" العالمية، لإعادة صياغة الفهم التقليدي لآلية تطور ملكات نحل العسل.

وأثبت الاكتشاف، أن تطور الملكات لا يتوقف فقط على "الغذاء الملكي" كما كان يُعتقد لعقود، بل يمتد إلى الدور الهندسي الحيوي للشغالات في بناء بيوت ملكية ذات خصائص فيزيائية وكيميائية دقيقة توجه نمو اليرقة جينيًا؛ ليمثل هذا الإنجاز شهادة حية على ريادة الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المجموعات البحثية الدولية لفك أعقد الألغاز البيولوجية.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور يحيى النجار على تميزه البحثي وتتويجه الدولي اللاحق بالجائزة الذهبية من جمهورية سلوفينيا، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا ووزير الزراعة السلوفيني.

وتسلمت الجائزة سفيرة جمهورية مصر العربية في سلوفينيا، مؤكدًا أن الجامعة ستظل بيئة خصبة لدعم المبدعين ورفع راية مصر في المحافل العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نشر هذا البحث في أرقى المجلات العلمية هو ثمرة لاستراتيجية الجامعة في "عولمة" الأبحاث والتوأمة مع كبرى المراكز البحثية العالمية.

وأشار إلى أن الدراسة قدمت إطارًا فلسفيًا جديدًا يثبت أن البيئات التي تصنعها الكائنات الاجتماعية هي عناصر فاعلة تتحكم في التطور وليست مجرد حاضنات سلبية، مؤكدًا أن قطاع البحوث مستمر في دعم مثل هذه الدراسات المبتكرة التي تساهم مباشرة في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

يُذكر أن الدكتور يحيى النجار مصنف ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، ويمتلك سجلًا حافلًا بـ88 بحثًا دوليًا، وقد شمل الفريق البحثي مؤسسات مرموقة، منها الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وجامعتا توبنغن الألمانية وكاليفورنيا الأمريكية، مما يجعل هذا التعاون نموذجًا للتميز البحثي العابر للقارات.