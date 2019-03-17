الجيش الروسي: نجاة بعض أفراد طاقم الغواصة بعد الحريق الذي شب بها

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ذكر الجيش الروسي اليوم الأربعاء أن بعض أفراد طاقم الغواصة التي اجتاحها حريق شب بها هذا الأسبوع نجوا من الحادث.

وقال وزير الدفاع، سيرجي شويجو في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن 14 فردا من الطاقم لقوا حتفهم. وتم إنقاذ الباقي".

وكان شويجو يتحدث من مدينة سيفيرومورسك أقصى شمال البلاد، حيث وصلت الغواصة، المخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، بعد الكارثة.

وتضم المدينة مقر الأسطول الشمالي الروسي.

وقال الوزير إن الحادث وقع في المياه الإقليمية الروسية في بحر بارنتس.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام رسمية في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أن الغواصة كانت تجري عمليات أبحاث علمية، عندما وقع الحادث أمس الأول الاثنين.

وأضاف أن البحارة بدا أنهم توفوا بسبب أبخرة سامة استنشقوها بسبب حريق تم إخماده بسبب "شجاعة" الطاقم.

وقالت الوزارة إنه يُجرى تحديد أسباب الحادث.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تحقيق شامل وأمر شويجو بالتوجه إلى سيفيرومورسك للإشراف بشكل شخصي على تعامل الجيش مع الحادث.

وقال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرنسيس، الذي من المقرر أن يلتقي مع بوتين في الفاتيكان غدا الخميس "تم إبلاغه عن المأساة" وأعرب عن تعازيه.

ولم تكشف وزارة الدفاع رسميا عن اسم الغواصة ولا بيانات أفراد الطاقم.