أجيري يفرض السرية على تدريبات المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على غلق تدريبات الفراعنة الاستعدادية للمواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا بدور الـ16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ورفض أجيري حضور الإعلاميين تدريبات المنتخب بخلاف التوقيت المسموح لهم لمدة 15 دقيقة المحدد من الكاف، حيث استقر المكسيكي على أن تكون التدريبات سرية حتى يوم الجمعة قبل مواجهة البافانا بافانا يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي بالساعة 9 مساءً.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من أمم إفريقيا بعد تصدره لمنافسات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد فوزه على زيمبابوي 1 – 0، وعلى الكونغو الديمقراطية 2 – 0، وعلى منتخب أوغندا 2 – 0، وسجل الفراعنة 5 أهداف ولم يستقبل مرمى الفريق أى هدف فى 3 مباريات.