شهدت محافظة المنيا، حالة شديدة من البكاء والغضب بين طلاب الثانوية العامة، بسبب صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وأكدت الطالبة سناء جاد، بلجنة مدرسة المنيا الثانوية، أن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، جاء ليقيس مستوى الطالب المتفوق، بالإضافة إلى عامل الوقت، فالأسئلة طويلة وعلى الرغم من أنني جاوبت على جميع الأسئلة، إلا أنني لم أتمكن من مراجعة الإجابة.

وأضاف الطالب حسين فايز، بلجنة مغاغة الثانوية بنين، أن جميع الأسئلة صعبة وغير مباشرة وتحتاج إلى وقت التفكير، خاصة وأن أسئلة الاختيار من متعدد أصعب من المقالية، مطالبا بمراعاة الطلبة فى تقدير الدرجات.

واتفقت الطالبة شروق محمود عبد الكريم، بلجنة السلام الثانوية بنات، أن الأسئلة جميعها تقيم مستوى الطالب فوق المتوسط، والوقت لم يكفى للإجابة والمراجعة.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعضو غرفة العمليات، أن المديرية لم تتلق آية شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها الرسمية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 80 لجنة لامتحانات الثانوية العامة يؤدي بداخلها 32 ألف و400 طالب وطالبة الامتحانات للعام الدراسي 2018 / 2019 بالإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة التسع.