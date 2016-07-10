وزير الزراعة: القطاع الزراعي يوفر 25% من العمالة بطريقة مباشرة

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية القطاع الزراعي في مصر.

وقال «القصير»، في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الجمعة، إن «قطاع الزراعة من القطاعات الهامة جدًا؛ لذلك يحظى برعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة».

وأضاف أن «أهمية القطاع الزراعي تنبع منه أنه يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة بطريقة مباشرة، وأكثر من 40% من العمالة بطريقة غير مباشرة».

وأوضح أن «القطاع الزراعي في مصر يوفر العديد من المواد الغذائية، والمواد الخام للصناعات المختلفة»، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع وتأثيره في اقتصاد أي دولة؛ نظرًا لتمتعه بالمرونة والقدرة على تحمل الصدمات والعودة سريعًا.