إسرائيل تقصف موقعين لحماس في غزة دون إصابات

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قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء السبت موقعين لحركة حماس في غزة دون وقوع إصابات بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في جنوب مدينة غزة وشمالها ما خلف أضرارا مادية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف جاء ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل مواقع لحماس خلال ثلاثة أيام.

وسجل قطاع غزة توترا أمنيا محدودا بشكل متقطع منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة تصعيد عسكري استمرت 11 يوما وأسفرت عن مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

واشتكت الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة وعرقلة إعادة الإعمار فيه عقب جولة التصعيد الأخيرة وتوعدت بالرد وسط جهود مصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في غزة اليوم أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع إدخال المواد الخام للمصانع وبعض البذور والمستلزمات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد مع القطاع.

وحذرت من أن ذك يهدد قطاع غزة بشلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة وتوقف المصانع وتضخم البطالة، وسط خسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة والتجارة.