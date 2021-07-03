الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما للحد من تفشي كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن المرسوم تضمن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما.



ووفق المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغت الإصابات 83 إصابة، و137 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.