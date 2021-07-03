فلسطين تسجل 83 إصابة جديدة و137 حالة تعافٍ بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و137 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أية حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516 ألفا و68 مواطنا، بينهم 371 ألفا و787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.