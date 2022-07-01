مغربي يكشف موقفه من العودة للأهلي بنهاية الموسم

تحدث محمد مغربي لاعب الأهلي المعار في صفوف تيبليتسه التشيكي عن أنباء عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

وقال مغربي في تصريحاته التلفزيونية: «لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي بشأن عودتي وليس لدي أي معلومة عن هذا الأمر، اللعب بقميص الأهلي شرف لأي لاعب، وأنا في تجربة احتراف حاليا لاكتساب الخبرة ثم سأعود إلى الأهلي».

وأوضح: «هدفي هو أخذ خبرة أكثر والانتقال لفريق أعلى في أوروبا، الأهلي أكبر أندية إفريقيا، وهو من سيحدد مستقبلي، سواء باستكمال الإعارة أو إذا أتاني عرض من فريق آخر فيستفيد النادي ماديا، أو بعودتي إذا كان بحاجة لي».

وواصل: «هناك بند في التعاقد يتيح للأهلي استعادتي في أي وقت بشرط جزائي محدد، الفترة الحالية خضت فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، وسجلت هدفا في مباراة ودية».

وعن خسارة الأهلي لـ إفريقيا، أجاب: «لم يكن هناك توفيق أمام الوداد، الأهلي قادر على التعويض في الموسم المقبل، وبيتسو موسيماني (المدرب السابق) كان واثقا في الشباب خلال كأس الرابطة، وساعد العديد من اللاعبين على الظهور بشكل جيد، وحقق إنجازات كبيرة مع الأهلي في فترة قصيرة».

وأتم: «هناك تواصل مستمر مع أمير توفيق (مدير التسويق) وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبروكيتش رئيس قطاع الشباب في الاهلي للاطمئنان علي وضعي».