كيرة والجن يواصل سيطرته على شباك تذاكر السينما بأكثر من 11 مليون جنيه في 3 أيام

رغم أن موسم الأضحى لم يبدأ رسميا، وكثير من البيوت المصرية لا تزال مشغولة بمصير أبنائها في موسم امتحانات الثانوية العامة، والذين يشكلون نسبة كبيرة من جمهور السينما، إلا أن فيلم "كيرة والجن"، يواصل سيطرته على شباك تذاكر السينما المصرية، منذ انطلاقته الخميس الماضي وحتى أمس السبت، الذي حقق فيه إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه و300 ألفا، ليكون إجمالي ما حققه خلال 3 أيام حوالي 11 مليون جنيه و617 ألفا.

"كيرة والجن" مأخوذ عن رواية تحمل اسم 1919 للكاتب أحمد مراد الذي كتب قصة الفيلم أيضا، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، وإخراج مروان حامد.

تدور أحداث فيلم كيرة والجن تحديدا عام 1919 وقت ثورة سعد زغلول، عن قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر، إذ أن بعض هذه البطولات لشخصيات مأخوذة من الواقع.

وبفارق كبير جاء فيلم "واحد تاني" في المركز الثاني، في الإيرادات اليومية، محققا يوم أمس السبت 119 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في الأول من مايو الماضي، وحتى أمس السبت إلى 63 مليون جنيه و243 ألفا، وهو أعلى رقم يحققه فيلم في دور العرض المصرية منذ تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عامين، كما أنه الأعلى إيرادا في مسيرة أحمد حلمي السينمائية.

«واحد تانى» فيلم من بطولة أحمد حلمى، روبى، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير. وتدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا فى مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله، وفقدانه للشغف فى الحياة، فيلجأ إلى اختراع يعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

أما فيلم "العنكبوت" فاحتل المركز الثالث في الإيراد اليومي، محققا أمس السبت 35 ألف جنيه، ليكون إجمالي ما حققه منذ طرحه في عيد الفطر الماضي وحتى أمس السبت حوالي 36 مليون جنيه و712 ألفا.

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبدالوهاب، محمد ممدوح، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

وجاء فيلم "زومبي" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 16 ألف جنيه، أما إجمالي إيرادات الفيلم فبلغت منذ طرحه مايو الماضي، حوالي 19 مليون جنيه و541 ألفا.

الفيلم بطولة على ربيع، دينا محسن (ويزو)، حمدى الميرغنى، هاجر أحمد، كريم عفيفى، محمد أوتاكا، من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة «حمادة بطة»، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ورغم أن فيلم "فارس" طرح في دور العرض، في توقيت لاحق لأفلام موسم عيد الفطر، إلا أنه لم يستطيع التفوق على أي منها، وظل منذ عرضه في 18 مايو الجاري، وحتى خروجه من المنافسة 23 يونيو الماضي، متزيلا للقائمة، كما أنه وعلى مدار 5 أسابيع لم ينجح في الوصول إلى المليون الأول، واكتفى بتحقيق 740 ألف جنيه فقط، أما آخر إيرادات حققها في دور العرض فكانت 421 جنيه فقط يوم الأربعاء قبل الماضي.

"فارس" فيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور قصته حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.