أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلجورود، ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين أوكرانيين.



وقال غلادكوف، عبر قناته على تطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «بالنسبة للقتلى فوفقًا للمعلومات التي لديّ في هذه اللحظة هم 4 أشخاص، أحدهم مواطن بالاتحاد الروسي وثلاثة مواطنين أوكرانيين. حكومة أوكرانيا تقتل مواطنيها على الأراضي الروسية. لقد بلغت حكومة أوكرانيا قمة العبث بتصرفاتها».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف جلادكوف، أن القصف على بيلجورود أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، لكن إصاباتهم ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا على حياتهم.