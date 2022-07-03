العراق: 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، بتسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى مليونين و356 ألفا وإصابة 264، في حين ظلت حالات الوفاة عند 25 ألفا و243 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل شفاء 986 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و311 ألفا و298، مضيفة أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7492 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و870 ألفا و832 شخصا.