وزير الدفاع الألماني يزور قوات بلاده في بولندا

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس زيارة وحدة صواريخ "باتريوت" التابعة للقوات المسلحة الألمانية في جنوب شرق بولندا، بالقرب من الحدود الأوكرانية، اليوم الاثنين.

ويخطط بيستوريوس أولا لزيارة ثكنات بلدة زاموشتش، حيث يقيم جنود الجيش الألماني، كما يخطط أيضا للقاء نظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك.

وبعد ذلك، من المقرر أن يزور بيستوريوس مواقع إطلاق صواريخ أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" خارج المدينة.

ونشرت ألمانيا حوالي 320 من جنودها في زاموشتش منذ نهاية يناير لتشغيل 3 أنظمة باتريوت في موقعين.

وزاموشتش ليست بعيدة عن حدود بولندا مع أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ 16 شهرا. ومن المفترض أن تحمي أنظمة باتريوت المجال الجوي البولندي.

وكان هناك خلاف سياسي بين برلين ووارسو حول نشر الأنظمة. واتفقت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينه لامبرشت مع بلاشتشاك على نشر صواريخ باتريوت ألمانية في بولندا، لكن بلاشتشاك اقترح فجأة أنه من الأفضل أن تنشر ألمانيا الصواريخ في أوكرانيا. وتسبب هذا في انزعاج كبير في برلين، وتم في النهاية التوصل إلى اتفاق.