 بايدن يعلن وقوف الولايات المتحدة مع كندا لإطلاق سراح محتجزيها بالصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

بايدن يعلن وقوف الولايات المتحدة مع كندا لإطلاق سراح محتجزيها بالصين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:18 ص

 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالوقوف بقوة مع كندا لتأمين إطلاق سراح مواطنين كنديين محتجزين بالصين.
وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بايدن وبين جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي ، حيث أدان خلاله احتجاز المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، المحتجزين لدى الصين بصورة ، يعتبرها البيت الأبيض تعسفية.
كما ناقش بايدن وترودو التعاون الاقتصادي الثنائي والالتزام المشترك بتعزيز المرونة والتنافسية للاقتصادين الأمريكي والكندي، وشددا على التوافق الوثيق والصداقة بين البلدين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك