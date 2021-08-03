الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة لفترة طويلة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًّا سببها التغيرات المناخية التي أثَّرت على مختلف دول العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن الموجة الحارة تعتبر غير مسبوقة منذ أكثر من 50 سنة، مؤكدًا أن تغيّر الكتلة الهوائية صعبة جدًا.



وأوضح أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن النصف الأول من أغسطس يشهد تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلات بما يصل إلى سبع درجات.



وأفاد شاهين، بأن التحسن في حالة الطقس سيبدأ في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، ويكون محسوسًا بشكل أكبر في بدايات شهر سبتمبر.



وكانت هيئة الأرصاد، قد أعلنت في وقت سابق، أن صيف هذا العام هو الأكثر حرارة مقارنة بالخمسة أعوام الماضية منذ عام 2017، استنادًا إلى أنّه من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات الجمهورية.