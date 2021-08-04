 قاضي قضاة فلسطين يثمن دور مصر في نصرة القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

قاضي قضاة فلسطين يثمن دور مصر في نصرة القضية الفلسطينية

محمود الهباش
محمود الهباش
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 11:42 م

أكَّد الدكتور محمود الهباش - قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن تكريم الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها العالمي للشيخ محمد حسين مفتي القدس بمنحه جائزة الإمام القرافي هي شهادة تعبر عمَّا بذله من جهود كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.

وثمَّن الهباش ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، الدور المصري في نصرة القضية الفلسطينية ومؤازرة كافة الشخصيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وثوابتهم .. مؤكدا أنه أمر واضح ومشهود من كافة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية التي لا تدخر جهدًا في كافة المناسبات للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتوجه الهباش بالشكر إلى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وكذلك أعضاء الأمانة على هذا التكريم للشيخ محمد حسين الذي تسلم درع جائزة الإمام القرافي نيابة عنه.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك