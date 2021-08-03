7 أمثلة شعبية تشرح كيف أصبح الخبز عماد حياة المصريين

يشكل الخبز المادة الغذائية الرئيسية لدى معظم الشعوب، ولا سيما الشعب المصري الذي يعد الخبز ضيفاً دائماً على موائد الطعام عند كل الطبقات.

ولهذه الأهمية، انعكس الخبز على حياة المصريين اليومية، فصارت جزءً من التقاليد الشعبية والموروثات الثقافية، واحتل جانباً كبيراً من الأمثال الشعبية المصرية التي عبرت عن أهمية الخبز في حياة الأسر المصرية.

وتعرض الشروق في هذا التقرير أهم الأمثلة الشعبية التي أكدت على أهمية الخبز أو رغيف العيش لدى المواطن المصري، ودخلت في صلب الحياة اليومية.

"بيننا عيش وملح"

دخل الخبز في الأمثال الشعبية ليعبر عن الرباط القوى بين الأصدقاء، فيقال "إحنا بينا عيش وملح" تأكيداً على قوة العلاقة وإشارة إلى الوفاء والثقة الواجبة.

في اختيار العروس

كما دخل الخبز في اختيار العروس، وحثت أمثلة شعبية العريس على اختيار من تحسن العجين، وهي إشارة إلى مهاراتها في الحياة اليومية وقدرتها على إنجاز مهام البيت، فيقول المثل الشعبي "ما تخدش أم كحلة ولبانة، وقت العجن تعمل عيانة، مايعجبكش قصتها ولا كحلتها وقت الخبيز يا لخمتها".

"اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي"

وهذه أمثلة شعبية أخرى تضيف ارتباط الخبز بحياة المصريين، حيث يشير المثل الشعبي "مين ياكل خبز السلطان يضرب بسيفه، واللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي" إلى الارتباط مفهوم الولاء بالخبز".

"الجعان يحلم بسوق العيش"

وهو مثل شعبي يعطي فكرة عن أن الأحلام تنبع أحيانًا من احتياجات الإنسان، فالجوعان (كمثال) يحلم بالخبز، وهو يدل على أن الإنسان إذا ما نقصه شيء فإنه يفكر فيه لدرجة أن يراه في منامه.

"اللي يستكتر غموسه يأكل عيش حاف"

وهو مثل شعبي يحذر من استهلاك "الغموس" وهو المادة الخام من الطعام التي تأكل بواسطة العيش، حتى لا تتعرض إلى أكل الخبز بلا غموس، وفي هذا المثل إشارة إلى أهمية الاقتصاد بين "العيش" و"الغموس".

"فلان يقطع الخميرة من البيت"

مثل شعبي آخر يستخدم في الحياة اليومية عند المصريين، ويطلق على الأشخاص الذين يتسبب وجودهم في منع الخير من البيت أو أن وجودهم فأل غير حسن، فربط المثل الخير بالخميرة وهي عماد صناعة الخبز.

عض قلبي ولا تعض رغيفي

وهذا مثل آخر يشير إلى أهمية الخبز عند المصريين، ومعناه أن المواطن قد قبل بأي شيء إلا رغيف العيش فهو الخط الأحمر لحياته.

وفضلاً عن ذلك كان نساء الريف المصري يرددن عبارات توارثنها عن الأجيال التي سبقتهم تشير أيضاً إلى أهمية العيش ومنها على سبيل المثال "يا عجين اشرب شراب، ما عذاب إلا عذابك".